69-я параллель
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21:31, 5 июля 202369-я параллель

Про жизнь полярников в российской Арктике решили снять мультсериал

В России начали производство мультсериала о жизни и приключениях российских полярников

Фото: Vladislav Kadyshev / Globallookpress.com

В России начали производство мультсериала «Белые сны» о жизни и приключениях полярников в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберта Гндоляна.

Как рассказал Гндолян агентству, цель создания сериала заключается в том, чтобы показать науку нескучной, и на примере приключений ученых рассказать об Арктике.

«Наши персонажи будут не только заниматься наукой, но и научатся любить, помогать, дружить друг с другом и с животными Арктики», — сообщил Гндолян.

Сериал выйдет на экраны в 2024 году, увидеть его можно будет на платформе «Смотрим».

Ранее сообщалось, что снятый в Арктике фильм «Выход» попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Кинолента рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей — ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег.

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    Марк Леонов
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