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09:56, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик пожаловался на выступления в США

Комик Поперечный выступил в США и пожаловался на непрофессионализм организаторов

Кадр: Данила Поперечный / YouTube

Популярный российский комик Данила Поперечный пожаловался на выступления в США в рамках своего тура «Веселая / жизнь». О сложностях, возникших в Америке, он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Поперечный назвал концерты в США самой проблемной частью своего тура и отметил, что раньше не сталкивался с таким непрофессионализмом, который показали организаторы в Америке. «Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, тебе говорят: "Да, у вас там было в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". И ты такой: "***. А почему его нет?" Говорят: "Ну, не нашли"», — поделился комик.

По словам юмориста, после подобных проступков он попросил организаторов приложить больше усилий, но в следующем городе проблема с отсутствием необходимого оборудования повторилась. «Я первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене», — признался он. Поперечный также добавил, что сильно переживал из-за происходящего, так как ему было важно, чтобы концерты были организованы на должном уровне и у зрителей, купивших билеты, не осталось плохих впечатлений.

В январе стало известно, что Поперечный с женой, моделью Полиной Чистяковой, переехал в Лос-Анджелес. Супруга юмориста объяснила такой выбор тем, что в этом городе у них живет много знакомых и друзей.

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    Маргарита Щигарева
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