Раскрыто хищническое поведение древней «ужасной креветки»

Proceedings of the Royal Society B: вымерший аномалокарис охотился на мягких животных

Ученые раскрыли поведение высшего хищника кембрийского периода — вымершего беспозвоночного аномалокариса (Anomalocaris canadensis). Несмотря на наличие внушительных челюстей, это древнее существо не могло разрушать прочные панцири трилобитов и охотилось на мягкую добычу. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Динокарид Anomalocaris canadensis впервые был обнаружен в конце XIX века. Его название в переводе с древнегреческого и латинского означает «странная креветка из Канады». Примечательной особенностью являлись длинные сегментированные придатки на передней части тела, которые, вероятно, использовались для захвата добычи. Предполагалось, что именно это животное ответственно за повреждения, выявленные на остатках экзоскелета ископаемых трилобитов. Однако сам аномалокарис имел довольно мягкое тело, что не характерно для сильного хищника.

Недавние исследования оснащенного пластинами кольцевидного ротового аппарата аномалокариса показали, что животное вряд могло разгрызать твердую пищу. В новой работе ученые изучили, могли ли эту роль выполнять длинные головные придатки, снабженные шипами.

Исследователи построили подробную трехмерную модель вымершего членистоногого, используя хорошо сохранившиеся, но расплющенные окаменелости, найденные в канадской формации Сланцы Берджесс (возраст 508 миллионов лет) на территории провинции Британская Колумбия, в Скалистых горах. Анализ методом конечных элементов, который применяется для расчета поведения твердых деформируемых тел, продемонстрировал, что головные придатки аномалокариса разрушились бы при попытке схватить добычу с твердым экзоскелетом наподобие трилобита.

Ученые также использовали методы вычислительной гидродинамики, чтобы поместить 3D-модель животного в виртуальную водную среду, чтобы определить характерное при плавании положение тела. Оказалось, что аномалокарис быстро перемещался в воде, вытягивая передние придатки, что позволяло ему минимизировать сопротивление среды. Хищник резко ускорялся, преследуя добычу, которая представляла собой мягкотелых животных, плавающих в хорошо освещенной воде.

Таким образом, Anomalocaris canadensis не является «виновником» повреждений панцирей трилобитов. Авторы предполагают, что на панцирных членистоногих охотились другие динокариды, такие как Amplectobelua, Ramskoeldia и, возможно, Peytoia. Это предполагает, что в морях кембрийского периода уже существовали сложные пищевые сети, а хищники занимали разнообразные ниши, отличаясь орудиями охоты.