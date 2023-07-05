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20:03, 5 июля 2023Мир

Израильский мультимиллионер признал вклад России в существование государства

Бизнесмен Ави Кац заявил, что Израиль существует благодаря России
Ави Кац

Ави Кац. Фото: Nir Elias / Reuters

Израиль на самом деле существует благодаря России. Вклад страны признал бизнесмен, мультимиллионер, создатель сети Cofix и других стартапов Ави Кац в интервью WELTEXPRESS.

«Говоря о связи нашей страны с Россией, не могу не вспомнить то, что именно благодаря СССР, России существует государство Израиль. Все главы правительства нашей страны с первого дня ее существования имели российские корни», — высказался он. По словам бизнесмена, люди из всех республик СССР создавали государство Израиль.

Кац также отметил, что единственный раз в ООН Россия и США проголосовали одинаково, когда речь шла о создании государства Израиль.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией. По его словам, он неоднократно говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

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    Алина Гончарова
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