Стало известно место обнаружения кокаина в Белом доме

CBS: кокаин в Белом доме был найден в камере хранения недалеко от Овального кабинета

Кокаин, найденный в Белом доме 2 июня, был обнаружен в камере хранения в Западном крыле недалеко от Овального кабинета и офисов высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CBS News cо ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным источников телеканала, вещество было найдено в камере хранения, которую сотрудники и гости Белого дома обычно используют для хранения мобильных телефонов.

Секретная служба США начала расследование инцидента, изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить список людей, имевших доступ к камере хранения.

Ранее The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подчеркнул, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.