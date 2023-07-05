Последствия сброса зараженной воды с «Фукусимы» оценили

Эколог Расулмухамедов: сброс зараженной воды с «Фукусимы» в океан может навредить рыбам

Решение оператора атомной электростанции «Фукусима-1» — компании Tokyo Electric Power — о сбросе зараженной воды в Тихий океан является безальтернативным. Однако возможное попадание радиоактивного изотопа водорода (трития) в океан может представлять опасность для рыб, водорослей и других организмов в долгосрочной перспективе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

По словам редактора отраслевого ресурса Atominfo Александр Уварова, всегда существуют риски возникновения внештатных ситуаций. В этом плане многое будет зависеть от уровня квалификации обслуживающего персонала станции. Не стоит сбрасывать со счетов и риски повторных землетрясений в регионе, что может повредить заполненные зараженной водой баки. Однако предсказать точные последствия попадания трития в океан сложно, так как период его полураспада составляет 12 лет.

Эколог Элмурод Расулмухамедов также заявил о возможном риске для представителей фауны Тихого океана. Тритий традиционно присутствует в районе вулканических разломов земной коры на дне океанов в изолированном виде. Однако уровень его концентрации будет принципиально иным в случае попадания в результате сброса зараженной воды с атомной станции, что может угрожать косякам рыб потенциальным излучением. Чтобы избежать негативных последствий, специалистам необходимо будет вести тщательный контроль за концентрацией трития вблизи зон сброса зараженной воды.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. При этом глава организации предупредил о «незначительном» радиологическом воздействии на людей и окружающую среду в близлежащих районах.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года из-за мощного землетрясения. Последовавшее за ним цунами привело к масштабным разрушениям в северо-восточных областях Японии. В результате расплавления ядерного топлива в реакторах произошли взрывы на энергоблоках № 1, № 3 и № 4, а в окружающую среду попали изотопы йода и цезия, объемы которых составили до 20 процентов от выбросов при Чернобыльской аварии 1986 года.