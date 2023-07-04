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13:37, 4 июля 2023Среда обитания

Японии разрешили слить загрязненную ядерными отходами воду в океан

Reuters: МАГАТЭ одобрила сброс загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1»

Фото: Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу загрязненной воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан, передает Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что сброс воды окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». При этом, по словам Гросси, окончательное решение должны принять японские власти.

Гросси заверил, что постарается развеять опасения общественности по поводу предстоящего сброса воды и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС для наблюдения. При этом точная дата запуска проекта пока не озвучена Японией.

Вода в АЭС используется для охлаждения разрушенных реакторов. В Японии заявляли, что скоро уровень жидкости достигнет пределов. Также там отмечали, что без сброса воды окончательно вывести станцию из эксплуатации не удастся.

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Несмотря на заверения Японии в том, что проект безопасен, соседние страны относятся к нему отрицательно. Например, против слива воды выступает Китай. Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявлял, что океан — это «не частная канализация Японии».

О решении начать сливать воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. Весной 2022-го разрешение на сброс жидкости получила компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО).

Загрязненную радиоактивными веществами жидкость собираются фильтровать для удаления изотопов. Оставить планируют только тритий, который извлечь невозможно технически. Чтобы снизить его количество в воде, воду собираются разбавлять, пока объемы трития не снизятся до нормальных показателей.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году, после землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего за ним цунами. В результате происшествия в окружающую среду попали радиоактивные элементы. Аварии присвоили максимальный, седьмой уровень по Международной шкале ядерных событий (INES).

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    Мария Черкасова
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