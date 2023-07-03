Японии разрешат сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима»

Bloomberg: МАГАТЭ разрешит сбрасывать воду с японской «Фукусимы-1» в океан

Япония, скорее всего, получит от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) разрешение на сброс более миллиона кубометров воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет в Японию 4 июля, чтобы принять окончательное решение по сбросу жидкости со станции. Регулятор ядерной энергетики также выступит с оценкой проекта. Отмечается, что в ходе визита на АЭС Гросси планирует открыть на объекте офис МАГАТЭ.

Агентство полагает, что оператору «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power дадут добро на сброс воды. В апреле в одном из предварительных отчетов МАГАТЭ заявило, что оператор учел замечания и скорректировал недочеты проекта.

Вода в АЭС используется для охлаждения разрушенных в 2011 году реакторов. В Японии заявляли, что, если воду не сбросить, к 2024 году резервуары окажутся заполнены до предела. Там добавили, что без слива воды не смогут окончательно вывести «Фукусиму-1» из эксплуатации.

Также страна неоднократно заверяла соседние государства в том, что сброс жидкости не представляет опасности для экологии. Там ссылались на опыт других стран, которые безопасно сбрасывают отходы с атомных электростанций в море — в том числе содержащие радиоактивный тритий. В МАГАТЭ также отметили, что слив воды с АЭС — обычная практика для многих государств.

О намерении начать сливать воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. Перед сбросом планируется фильтровать жидкость для избавления от изотопов. Тритий, который невозможно удалить технически, собирались сократить до нормы, разбавляя воду.

Тем не менее представители других государств не разделяют позитивного настроя Японии. Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявлял, что океан — это «не частная канализация Японии». По его словам, сброс воды несет риски для соседних государств, а также островных стран Тихого океана.

В ожидании сброса воды в Южной Корее резко вырос спрос на морскую соль. Местные жители опасаются, что слив с АЭС приведет к ее загрязнению. Власти Южной Кореи публично не выступали против сброса воды. Однако проведенный в мае газетой Hankook Ilbo и изданием Yomiuri опрос показал, что отрицательно к этой инициативе относятся 84 процента корейцев.

Точная дата начала слива жидкости с АЭС пока не названа. В правительстве Японии заявили, что продолжают вести переговоры с различными организациями и сообществами, чтобы снизить их опасения.