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15:09, 5 июля 2023Экономика

Запуск реестра нуждающихся россиян объяснили

Вице-премьер Голикова: реестр нуждающихся россиян поможет в профилактике бедности
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Правительство РФ / Globallookpress.com

Российский реестр нуждающихся граждан, который запустится с 2024 года, поможет властям в профилактике бедности и выборе индивидуальных мер поддержки, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой в Совете Федерации.

По ее словам, инструмент позволит оценивать дефицит доходов россиян и причины такого дефицита, глубже анализировать их жизненные ситуации, что в свою очередь поможет в работе над снижением бедности.

«Запуск реестра приведет к сокращению сроков рассмотрения обращений, росту эффективности работы с разными группами граждан по профилактике бедности и позволит нам настроить систему поддержки индивидуально для нуждающегося гражданина», — объяснила вице-премьер.

О создании в России реестра нуждающихся граждан стало известно 19 мая. «Мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал», — сказала тогда Голикова. В феврале 2023 года также сообщалось о планах Министерство строительства и ЖКХ создать единый федеральный реестр, в котором будут собрана информация обо всех нуждающихся в жилье россиянах.

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    Дмитрий Воронин
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