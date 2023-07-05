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12:16, 5 июля 2023Россия

ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по хутору в приграничном российском регионе

Гладков: ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по белгородскому хутору Бондаренков

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 минометных снарядов по хутору Бондаренков в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По сведениям властей, по селу Середа выпустили три снаряда. Из миномета и гранатомета был обстрелян МАПП Шебекино – было зафиксировано два минометных снаряда и 24 гранатометных выстрела, отметил Гладков.

«По селам Графовка и Коровино выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов Шебекинского горокруга пострадавших и разрушений нет», — написал белгородский губернатор.

4 июля Гладков показал последствия обстрела со стороны Украины белгородского села Новостроевка-Вторая.

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    Анна Щербакова
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