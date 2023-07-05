Жителей российского города удивила бегающая у торгового центра овца

Жители Перми заметили у торгового центра овцу

Жители Перми заметили у торгового центра овцу. Кадры появились в местном сообществе во «ВКонтакте».

«К оленям я в городе уже привык, но к овцам еще нет. Снято в воскресенье на Лодыгина, за ТЦ "Навигатор"», — написал автор снимка.

В комментарии к публикации появился возможный владелец животного. По его словам, овца выпала из его автомобиля. Он также попросил сообщить о местоположении животного.

Ранее сообщалось, что в Челябинске спасли овцу, которая начала тонуть в одном из водоемов. Инцидент произошел на пляже Шершневский. Овца зашла в воду и стала идти ко дну, во время осмотра акватории ее заметили дежурные матросы. Хозяина животного установить не удалось.