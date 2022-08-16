В Челябинске спасли тонущую овцу

Спасатели спасли овцу, которая начала тонуть на пляже «Шершневский» в Челябинске

Спасатели спасли овцу, которая начала тонуть в одном из водоемов Челябинска. Соответствующую историю публикует местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, инцидент произошел на пляже «Шершневский». Овца зашла в воду и стала идти ко дну, однако во время осмотра акватории ее заметили дежурные матросы. Мужчины подплыли к животному на лодке, затем подняли его на борт и вернули на берег.

«Отряд доставил измученное животное в ветеринарную клинику, до машины несли на носилках», — рассказали в пресс-службе городской поисково-спасательной службе на водных объектах. При этом неизвестно, кто является хозяином пострадавшей овцы.

В июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.