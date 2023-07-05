Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы

Собянин представил в Мосгоризбирком документы для выдвижения в мэры Москвы

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра столицы. Об этом 5 июля сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В их числе нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве, а также другие необходимые документы.

В ближайшее время Мосгоризбирком примет решение по вопросу регистрации кандидата.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Выборы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Действующий градоначальник столицы Сергей Собянин занял пост мэра Москвы в 2010 году вместо уволенного в связи с утратой доверия Юрия Лужкова. Позже Собянин одерживал победу на выборах мэра в 2013 и 2018 годах.

