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22:40, 5 июля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о согласовании целей для ударов ВСУ со странами НАТО

Врио главы ДНР Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Все точки нанесения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением по гражданским объектам согласуются представителями стран НАТО. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, в числе данных объектов также оказались администрация Волновахи и соцучреждения Макеевки. Пушилин напомнил, что украинские военные наносят удары высокоточным дорогостоящим оружием. Кроме того, он отметил, что данные удары требуют спутникового подтверждения. «Группировка спутников достаточно серьезная там, то есть это осознанный обстрел гражданских объектов с согласования западных стран», — сообщил он.

Ранее ракета ВСУ пробила три этажа в здании администрации Волновахи, от второго удара повалились деревья. Мэр города Константин Зинченко отметил, что трех сотрудников администрации спасатели оперативно извлекли из-под обломков. Медицинская помощь им не понадобилась.

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    Марина Совина
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