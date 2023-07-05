Мэр Зинченко: ракета ВСУ повредила три этажа в здании администрации Волновахи в ДНР

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробила три этажа в здании администрации Волновахи, от второго удара повалились деревья, заявил РИА Новости мэр города в Донецкой народной республике (ДНР) Константин Зинченко.

По его словам, повредило три этажа строения. «Третий, четвертый и до второго дошла (ракета)», — указал он. Зинченко добавил, что трех сотрудников администрации спасатели оперативно извлекли из-под обломков. Медицинская помощь им не понадобилась.

Заместитель главы города Сергей Филиндаш добавил, что большинство сотрудников в момент обстрела находилось на улице. «Как люди не пострадали — это чудо. Они (удары) один за одним шли», — сообщил он.

Ранее ВСУ обстреляли центр города Волновахи, когда там проходил митинг, посвященный памяти командира батальона «Спарта», гвардии полковника Владимира Жоги (позывной Воха). Были нанесены два удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.