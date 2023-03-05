ВСУ обстреляли Волноваху во время митинга в память о Герое ДНР и России

ВСУ обстреляли Волноваху из HIMARS в ДНР во время митинга в память о Герое России Жоге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города Волновахи в Донецкой народной республике (ДНР), когда там проходил митинг, посвященный памяти командира батальона «Спарта», гвардии полковника Владимир Жоги (позывной Воха). Об этом рассказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко, пишут «Известия».

Зинченко заявил, что были нанесены два удара из реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате были полностью разрушены здание бывшего дома быта рядом с домом культуры. В это время там проходило собрание в память Героя ДНР и России, погибшего в прошлом году.

«Был полный зал детей. Буквально в 40 метрах был прилет. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись», — рассказал Зинченко.

5 марта 2022-го Жога погиб, когда помогал эвакуироваться из Волновахи гражданскому населению. Они попали под обстрел ВСУ.