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13:40, 5 июля 2023Среда обитания

В Москве разрешили прокладывать автодороги в национальных парках

Совфед одобрил закон о строительстве дорог в нацпарках Москвы с разрешения правительства

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий по согласованию с правительством прокладывать автомобильные дороги на части территории национальных парков Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«В случае передачи полномочий уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы размещение на части территории национального парка, расположенной в границах города Москвы, объектов капитального строительства осуществляется по согласованию с правительством Российской Федерации», — говорится в законе.

В перечень разрешенных к строительству объектов входят автодороги, дорожные сооружения, мосты, объекты железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочные узлы, линии связи и инженерная инфраструктура.

Законопроект был внесен на рассмотрение членами партии «Единая Россия» и одобрен во втором чтении в конце июня. Он также касается реновации и предполагает сократить с 90 до 30 дней срок заключения договора с собственниками квартир в подлежащих сносу домах. Кроме того, законопроект сокращает с 30 до 20 дней срок, когда собственник может подать заявление о выплате за освобождаемое помещение либо о предоставлении равноценного жилья взамен.

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