В Москве разрешили строительство дорог и мостов в национальных парках

В Москве разрешили строительство инфраструктуры в национальных парках с согласия кабмина

В Москве разрешили строить дороги и мосты в национальных парках. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Госдума на минувшем пленарном заседании во втором чтении приняла законопроект, разрешающий строительство инфраструктуры на части территории национальных парков Москвы — в случае, если это согласовано с правительством. Авторами инициативы была группа депутатов из «Единой России».

В число объектов, которые позволили возводить на территории нацпарков столицы, вошли автодороги, мосты, дорожные сооружения, элементы обустройства дорог, а также объекты дорожного сервиса, инженерной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и линий связи.

Кроме того, законопроект предлагает уменьшить с 90 до 30 дней срок заключения договора с собственниками квартир в домах, включенных в программу реновации. В пояснительной записке его авторы отметили, что подобная мера ускорит процесс переселения граждан и, как следствие, поспособствует успешной реализации программы реновации. Наконец, в документе было предложено сократить с 30 до 20 дней период, в который собственник квартиры имеет право подать заявление о выплате возмещения за освобождаемую жилплощадь либо о предоставлении в собственность сопоставимого по цене жилья вместо сопоставимого по метражу и числу комнат.

В июне стало известно о том, что депутаты Госдумы предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей и путевого оборудования. Согласно действующему в данный момент закону, власти могут изымать участок только ради соблюдения международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам.

