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11:07, 27 июня 2023Среда обитания

В России захотели отбирать участки под строительство трамвайных путей

В ГД предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы (ГД) предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей и путевого оборудования. О том, что в России захотели отбирать землю с такой целью, сообщают «Известия».

Согласно действующему сейчас закону, власти могут изымать участок только ради соблюдения международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам. При изъятии земли собственнику компенсируется ее стоимость и сопутствующие убытки деньгами или другой недвижимостью.

«В ходе выездов в регионы обратили внимание, что муниципалитеты, в частности в Краснодаре и Ростове-на-Дону, столкнулись с трудностями, так как не могут изымать земельные участки для строительства трамвайных путей и сопутствующей путевой инфраструктуры. Таким образом, реализация программы по обновлению электротранспорта в регионах оказалась под угрозой», — рассказал автор законопроекта, депутат комитета по экономической политике Госдумы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.

В мае россиянам назвали основания для конфискации дачи и участка. Причинами могут стать неиспользование собственности и загрязнение территории.

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