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12:18, 5 июля 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области
архивное фото

архивное фото. Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом в среду, 5 июля, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Подробности атаки губернатор пообещал сообщить позднее.

Ранее 5 июля стало известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила школа в курском поселке Теткино.

Курская область регулярно попадает под обстрелы. С октября 2022 года на территории региона действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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