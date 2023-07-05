Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области

Со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом в среду, 5 июля, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Подробности атаки губернатор пообещал сообщить позднее.

Ранее 5 июля стало известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила школа в курском поселке Теткино.

Курская область регулярно попадает под обстрелы. С октября 2022 года на территории региона действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

