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00:01, 5 июля 2023Бывший СССР

В Киеве раскрыли судьбу Запада после украинского конфликта

Экс-советник Кучмы: Киев должен выйти из конфликта и перекинуть груз противостояния
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине нужно подписать мирное соглашение с Россией, а после этого перекинуть весь груз противостояния на страны НАТО. Об этом эксперт рассказал в своем блоге на YouTube.

«Сядьте в Софии [столица Болгарии] и подпишите соглашение о прекращении огня. <…> Во всяком случае, мы прекратим терять наших ребят. А дальше для нас все будет хорошо, а для всех остальных — плохо», — подчеркнул Соскин.

Кроме того, по его мнению, перемирие на Украине поможет перераспределить геополитическую нагрузку на западные страны и «вывести Киев из-под удара».

Ранее Олег Соскин рассказал, что в Киеве отчаянно пытаются спасти Вооруженные силы Украины — для этого на улицах похищают мужчин и отправляют в армию. Политолог также отметил, что из-за высоких потерь среди украинских солдат правительство решилось на отчаянный шаг.

Кроме того, Соскин заявил, что Владимира Зеленского следует снять с поста президента после провальной попытки ВСУ совершить контрнаступление.

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    Марина Совина
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