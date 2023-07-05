Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 5 июля 2023Мир

Стало известно о претензиях США к Зеленскому из-за диверсии на «Северном потоке»

Newsweek: США тайно выразили претензии Зеленскому после диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Правительство США выразило претензии президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет американская газета Newsweek.

«Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года», — отмечает издание.

Сообщается, что за взрывами на газопроводах, а также атакой беспилотников на Кремль 3 мая 2023 года могли стоять украинские спецслужбы. Эти происшествия вызвали большие сомнения в Вашингтоне по поводу эффективности работы ЦРУ, которое должно владеть информацией о планах украинцев и одновременно «придерживаться своего секретного соглашения с Москвой», указывает Newsweek.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что доказательств причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» нет.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России опровергли передачу контроля над ядерным оружием Белоруссии

    Названа сумма инвестиций Комсомольского НПЗ в природоохранные проекты

    Голикова указала на неспособность властей Хакасии побороть бедность в республике

    Агата Муцениеце высказалась о самостоятельной жизни женщины без партнера

    Футболист клуба РПЛ рассказал о разнице в работе в России и Европе

    Российская система ПВО сбила украинскую ракету в районе Бердянска

    Власти Анапы оценили видео с толпами туристов на пляже

    Госслужба статистики Украины сообщила о кибератаке

    Стало известно о претензиях США к Зеленскому из-за диверсии на «Северном потоке»

    Великобритания решила подготовить еще 20 летчиков ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости