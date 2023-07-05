Стало известно о претензиях США к Зеленскому из-за диверсии на «Северном потоке»

Newsweek: США тайно выразили претензии Зеленскому после диверсии на «Северных потоках»

Правительство США выразило претензии президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет американская газета Newsweek.

«Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года», — отмечает издание.

Сообщается, что за взрывами на газопроводах, а также атакой беспилотников на Кремль 3 мая 2023 года могли стоять украинские спецслужбы. Эти происшествия вызвали большие сомнения в Вашингтоне по поводу эффективности работы ЦРУ, которое должно владеть информацией о планах украинцев и одновременно «придерживаться своего секретного соглашения с Москвой», указывает Newsweek.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что доказательств причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» нет.