На Украине заявили об отсутствии фактов вины Киева в подрыве «Северных потоков»

Посол Украины Макеев: доказательств причастности Киева к подрывам «Северных потоков» нет

Доказательств причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» нет, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Его слова передает РИА Новости.

«Нет никаких доказательств причастности украинцев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также указал, что в СМИ есть большое количество слухов и расследований по этой теме, но, по его словам, все они далеки от реальности.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва вернется к вопросу расследования диверсии на «Северном потоке». По его словам, понимание российской позиции в международном сообществе нарастает.