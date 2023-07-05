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09:56, 5 июля 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина

На Сахалине сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан сторонник украинских националистов. Им оказался 43-летний гражданин России, придерживающийся взглядов украинского неонацизма. По данным силовиков, он причастен к подготовке террористического акта.

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    Илона Палей
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