ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина

На Сахалине сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан сторонник украинских националистов. Им оказался 43-летний гражданин России, придерживающийся взглядов украинского неонацизма. По данным силовиков, он причастен к подготовке террористического акта.