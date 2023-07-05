Блогерша назвала самое лучшее время для мытья головы

Эксперт по уборке Мэри Футер @madamesweat посоветовала мыть голову утром

Эксперт по уборке и создательница бренда по уходу за телом Kaianaturals Мэри Футер, более известная в соцсетях по никнейму @madamesweat, назвала самое лучшее время для мытья головы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, инфлюэнсерша, чей блог насчитывает 449 тысяч подписчиков, посоветовала не прибегать к данной процедуре вечером. По ее словам, ночью кожа головы выделяет намного больше сала, чем утром. За счет этого волосы становятся жирными и их приходится чаще мыть.

Подписчики согласились с утверждением блогерши, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Я не пойду спать после того, как целый день провел среди микробов», «Я получаю дополнительный час сна, принимая душ ночью», «Ночной душ так освежает. К тому же он сохраняет чистоту простыни», — высказывались они.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла главную ошибку в уходе за волосами, которая портит их качество. Специалистка рассказала, что зачастую люди неправильно используют термозащиту, нанесение которой необходимо для защиты локонов. В первую очередь она посоветовала убедиться, что волосы тщательно подсушены полотенцем. Затем, по ее словам, необходимо растереть достаточное количество средства между двумя ладонями.

