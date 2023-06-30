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19:42, 30 июня 2023Ценности

Парикмахер раскрыла портящую волосы главную ошибку в уходе

Парикмахер Валентайн посоветовала наносить термозащиту на участки вокруг линии роста волос

Кадр: @rachelvalentinehair / TikTok

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла главную ошибку в уходе за волосами, которая портит их качество. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Специалистка рассказала, что зачастую люди неправильно используют термозащиту, нанесение которой необходимо для защиты локонов. В первую очередь она посоветовала убедиться, что волосы тщательно подсушены полотенцем. Затем, по ее словам, необходимо растереть достаточное количество средства между двумя ладонями.

Последующим шагом, как утверждает Валентайн, станет распределение продукта на волосах. «Самая большая ошибка, которую я вижу, когда люди наносят термозащиту, заключается в том, что они забывают о более коротких волосках и участках вокруг линии роста волос, а они наиболее подвержены повреждениям», — пояснила она.

Ранее трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос. Врач рассказала, что в составе сухого шампуня присутствуют сорбенты, которые маскируют загрязнения, впитывая кожное сало. Однако медик отметила, что даже при правильном нанесении частицы упомянутых компонентов могут закупорить поры, вызвать воспаление и выпадение волос.

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    Екатерина Ештокина
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