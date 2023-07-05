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14:52, 5 июля 2023Россия

Собянин раскрыл детали Московского урбанистического форума

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе Московского урбанистического форума

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Детали масштабной программы мероприятия раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава столицы отметил, что форум стал крупнейшей площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия пройдет Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами.

В столице будут работать четыре большие площадки, посвященные актуальной жизни Москвы и перспективам ее развития. Так, в Манеже посетителям фестиваля покажут действующие и перспективные линии метро и МЦД, а в Гостином дворе расскажут о столичном здравоохранении и образовании завтрашнего дня. Для детей на этой площадке оборудуют игровое пространство с интерактивными программами.

В Зарядье откроют площадку «Город для каждого» — ее посетители смогут выбрать активный отдых или культурно-развлекательную программу. На Парящем мосту проведут спортивные тренировки, а в малом амфитеатре парка пройдут лекции об искусстве, моде и городских проектах. В большом амфитеатре организуют кинопоказы, выступления артистов и танцевальные мастер-классы.

На площадках в «Лужниках» гости фестиваля увидят выступления цирковых артистов и уличных музыкантов, а также смогут посетить гастрономический фестиваль, разнообразные мастер-классы, модные показы и соревнования.

Ознакомиться с программой Московского урбанистического форума подробнее можно на его сайте.

Ранее в столице рассказали о московских программах для раскрытия потенциала молодежи. Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях — от культуры до предпринимательства.

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    Варвара Родикова
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