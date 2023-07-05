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08:45, 5 июля 2023Россия

Белгородский губернатор привел подробности обстрела Валуек со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: женщина пострадала при обстреле Валуек со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Одна женщина пострадала при обстреле города Валуйки Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности атаки привел губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что обстрел города длился больше часа. Пострадавшую с осколочными ранениями грудной клетки доставили в Валуйскую центральную районную больницу, отметил Гладков. Он заверил, что сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал белгородский глава.

Гладков разъяснил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели на подлете к Валуйкам и один беспилотник. Еще 12 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» были выпущены по частному жилому сектору., добавил губернатор.

5 июля Гладков рассказал, что в белгородском городе Валуйки сработала система ПВО из-за обстрела со стороны Украины. На опубликованных главой региона кадрах видны посеченные машины, поврежденный фасад дома и частично разрушенный забор.

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    Анна Щербакова
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