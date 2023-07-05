Белгородский губернатор привел подробности обстрела Валуек со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: женщина пострадала при обстреле Валуек со стороны ВСУ

Одна женщина пострадала при обстреле города Валуйки Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности атаки привел губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что обстрел города длился больше часа. Пострадавшую с осколочными ранениями грудной клетки доставили в Валуйскую центральную районную больницу, отметил Гладков. Он заверил, что сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал белгородский глава.

Гладков разъяснил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели на подлете к Валуйкам и один беспилотник. Еще 12 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» были выпущены по частному жилому сектору., добавил губернатор.

5 июля Гладков рассказал, что в белгородском городе Валуйки сработала система ПВО из-за обстрела со стороны Украины. На опубликованных главой региона кадрах видны посеченные машины, поврежденный фасад дома и частично разрушенный забор.