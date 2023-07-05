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07:51, 5 июля 2023Россия

В приграничном российском регионе второй раз за сутки сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков заявил о работе системы ПВО из-за обстрела города Валуйки
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В городе Валуйки сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Гладков.

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор уточнил, что в повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей. На опубликованных Гладковым кадрах видны посеченные машины, поврежденный фасад дома и частично разрушенный забор.

Работа ПВО в регионе — вторая за сутки. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на среду, 5 июля, сработала система ПВО. Никто не пострадал, оперативные службы уточняют разрушения на земле. Гладков не сообщил, что конкретно сбила система.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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