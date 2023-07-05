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12:15, 5 июля 2023Россия

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ города Валуйки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском округе по частному сектору города Валуйки выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Также системой ПВО сбито три цели на подлете к городу и один беспилотник», — пояснил глава области.

При обстреле, добавил Гладков, пострадала женщина — у нее зафиксировали осколочные ранения. Ее доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь.

Также атака со стороны Украины повредила девять частных домовладений, где осколки выбили окна, посекли фасады, заборы и гараж, а также разрушили крышу. Помимо того, ущерб получили семь транспортных средств.

Ранее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор отметил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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