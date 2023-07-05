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17:53, 5 июля 2023Забота о себе

Названы улучшающие работу мозга и здоровье цветные продукты

Диетолог Тротман: для улучшения работы мозга надо есть больше красных овощей и фруктов

Фото: Margouillat photo / Shutterstock / Fotodom

Для поддержания здоровья и улучшения работы мозга надо есть больше овощей и фруктов красного, синего и фиолетового цвета, уверена врач-диетолог Софи Тротман. Она назвала их в издании The Sun.

Тротман рассказала, что красные, синие и фиолетовые продукты — от граната, помидоров и инжира до баклажанов и темного винограда — помогают снизить риск опасных заболеваний, вызванных хроническим воспалением. В их числе сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа, раздражение кишечника, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака.

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Кроме того, в цветных продуктах содержатся растительные соединения, улучшающие общее самочувствие и поддерживающие здоровье сердца, мозга и печени. Среди них диетолог особо отметила антоцианы.

Антоцианы обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и потенциально борются с раком

Софи Тротман врач-диетолог

Еще один природный антиоксидант — ресвератрол, содержащийся в красном винограде, ягодах и темном шоколаде. Он обладает противовоспалительным и омолаживающим эффектом, а также помогает улучшить работу мозга.

Помимо этого, Тротман посоветовала включить в рацион больше помидоров, арбузы, клубнику и другие красные овощи, фрукты и ягоды, так как в них содержится ликопин.

Ликопин — это мощный антиоксидант, который помогает защититься от некоторых видов рака, особенно от рака предстательной железы. Также он полезен для сердечно-сосудистой системы

Софи Тротман врач-диетолог

Также, по словам диетолога, в красных и фиолетовых фруктах и овощах, особенно в свекле и красной капусте, содержится беталаин. Этот растительный компонент помогает поддерживать правильную работу печени и мозга, уменьшает воспаление.

В то же время, как отметила Тротман, нельзя рассчитывать, что защититься от болезней и улучшить работу мозга можно только при помощи коррекции рациона.

Для снижения риска этих состояний требуется гораздо больше, чем просто употребление этих продуктов, но включение этих продуктов — это шаг в правильном направлении

Софи Тротман врач-диетолог

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-кардиолог Альфред Богданов рассказали о самых полезных напитках в жару. Они посоветовали пить при высоких температурах томатный сок и минеральную воду.

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    Наталья Обрядина
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