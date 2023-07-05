Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 5 июля 2023Силовые структуры

Задержание сотрудниками ФСБ финансировавшего ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показало видео задержания в Екатеринбурге за госизмену финансировавшего ВСУ россиянина

Задержание обвиняемого в госизмене 39-летнего россиянина в Екатеринбурге попало на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в темно-синем спортивном костюме в наручниках по лестнице, после чего сажают в автомобиль и отвозят в здание УФСБ.

По данным спецслужбы, он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Задержанный родился на территории Украины и имел российское гражданство.

Его поместили под стражу при попытке пересечь границу. Мужчине грозит до 20 лет заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    Фото 60-летней Деми Мур в бикини восхитило фанатов

    Врач перечислила витамины для женского здоровья

    Курс евро вырос до максимума

    В Петербурге мужчина угрожал покалечить себя в ресторане и попал на видео

    Женщина использовала в качестве дверного упора древнюю вазу за 450 тысяч рублей

    Российская «Мста-С» запустила «Краснополь-Д» на 43 километра

    Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

    Российские силовики ликвидировали возможного террориста со взрывчаткой

    Стало известно о переговорах Зеленского и европейских лидеров о ситуации на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости