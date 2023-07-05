Задержание сотрудниками ФСБ финансировавшего ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показало видео задержания в Екатеринбурге за госизмену финансировавшего ВСУ россиянина

Задержание обвиняемого в госизмене 39-летнего россиянина в Екатеринбурге попало на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в темно-синем спортивном костюме в наручниках по лестнице, после чего сажают в автомобиль и отвозят в здание УФСБ.

По данным спецслужбы, он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Задержанный родился на территории Украины и имел российское гражданство.

Его поместили под стражу при попытке пересечь границу. Мужчине грозит до 20 лет заключения.