На Западе оценили возможность мира между Россией и Украиной

Пранкеры Вован и Лексус разыграли идеологов «оранжевых революций» Леви и Аттали

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузневов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли французских экономиста Жака Аттали и философа Бернара-Анри Леви, которых они назвали главными идеологами «оранжевых революций». Видео с записью их беседы доступно во «ВКонтакте».

Аттали заявил пранкерам, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, что компромисс в конфликте Москвы и Киева невозможен. «Очевидно, если мы сейчас договоримся о прекращении огня, это просто отсрочит еще один этап конфликта», — указал он, оценивая возможность мирных переговоров.

При этом экономист заявил, что Западу нужно ослабить Россию и помочь стране «стать демократией». Для этого, по его словам, нужно, чтобы Украина победила в конфликте. «Мы должны избежать тех же ошибок, которые мы совершили, когда у власти был Горбачев. Когда у нас была иллюзия, что Россия будет демократией. Следует проявлять большую осторожность», — сказал Аттали.

Леви, в свою очередь, подчеркнул, что его главная цель — убедить американцев, французов и других европейцев «больше и быстрее» помогать Украине. Кроме того, он заявил, что сегодня благодаря интернету существует множество способов внедрять в России революционные идеи. «Они не смогут заблокировать Telegram-каналы и так далее. Все заблокировать невозможно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус, притворившись Порошенко, поговорили с британским политиком Дэвидом Лэмми. В беседе с ними он согласился «не уступать» России Урал и Дагестан.