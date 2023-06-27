Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:44, 27 июня 2023Интернет и СМИ

В Великобритании согласились «не уступать» России Урал и Дагестан

Пранкеры Вован и Лексус разыграли британского политика Лэмми, притворившись Порошенко

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли члена Лейбористской партии Великобритании Дэвида Лэмми. Как сообщает Первый канал, в беседе с ними политик согласился «не уступать» России Урал и Дагестан.

Пранкеры поговорили с Лэмми, притворившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. «Позиция правительства Великобритании на данном этапе заключается в том, что мы, безусловно, обеспечили увеличение поставок [Киеву] военной техники, оборудования, о чем мне стало известно несколько дней назад», — сказал политик. Говоря о военной помощи Украине, он также предрек, что 2023 год будет очень тяжелым и боевые действия могут сильно затянуться.

Кроме того, Вован и Лексус в разговоре отметили, что Украина «сражается за свои территории», и выразили надежду на то, что политические партии Великобритании «никогда не признают» Урал и Дагестан частью России. «Да, конечно, мы не собираемся уступать никакие территории России. Мы заняли очень жесткую позицию по этому вопросу», — отреагировал Лэмми.

Ранее Вован и Лексус от лица Порошенко поговорили с основателем фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером. Финансист заявил им, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Украину ожидает серьезная проблема.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве ВС России из числа участников СВО
    В России создали микроскопический дрон «Вектор-75»
    Правительственный Ил-96 вылетел в Вашингтон
    Джулия Фокс провела подкаст в джинсах российского бренда
    В Великобритании согласились «не уступать» России Урал и Дагестан
    Кадыров заявил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться под Белгородом
    Лукашенко рассказал об отказе Пригожина отвечать на звонки Путина
    Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о решении «мочить» Пригожина
    Ультрамарафонец пережил вооруженное ограбление во время забега по Африке
    Путин раскрыл расходы государства на ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.