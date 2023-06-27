Пранкеры Вован и Лексус разыграли британского политика Лэмми, притворившись Порошенко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли члена Лейбористской партии Великобритании Дэвида Лэмми. Как сообщает Первый канал, в беседе с ними политик согласился «не уступать» России Урал и Дагестан.

Пранкеры поговорили с Лэмми, притворившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. «Позиция правительства Великобритании на данном этапе заключается в том, что мы, безусловно, обеспечили увеличение поставок [Киеву] военной техники, оборудования, о чем мне стало известно несколько дней назад», — сказал политик. Говоря о военной помощи Украине, он также предрек, что 2023 год будет очень тяжелым и боевые действия могут сильно затянуться.

Кроме того, Вован и Лексус в разговоре отметили, что Украина «сражается за свои территории», и выразили надежду на то, что политические партии Великобритании «никогда не признают» Урал и Дагестан частью России. «Да, конечно, мы не собираемся уступать никакие территории России. Мы заняли очень жесткую позицию по этому вопросу», — отреагировал Лэмми.

Ранее Вован и Лексус от лица Порошенко поговорили с основателем фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером. Финансист заявил им, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Украину ожидает серьезная проблема.