Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:28, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Названа серьезная проблема для Украины в связи с выборами США

Финансист Браудер предрек Украине проблемы в случае победы Трампа на выборах в США

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, осужденный в России за неуплату налогов, назвал серьезную проблему для Украины в связи с предстоящими президентскими выборами в США. На эту тему он высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Александр Столяров), которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Видео беседы доступно в Telegram-канале пранкеров.

Финансист назвал ноябрь 2024 года, когда в США пройдут выборы главы государства, периодом, несущим большой риск. «Если [Дональд] Трамп победит на выборах, это действительно станет проблемой для всех, не только для Украины. Но для Украины в первую очередь», — предрек он, отметив, что остается надеяться на проигрыш республиканца.

Тверской суд Москвы в 2013 году заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей. Кроме того, Россия объявила его в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на его арест. В 2017 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам заключения, признав виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более трех миллиардов рублей.

Ранее Вован и Лексус разыграли председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, представившись главой Украины Владимиром Зеленским. В беседе с ними Пауэлл признал, что западные санкции в отношении России не сработали, и похвалил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»
    ЕС назвал условие для поддержки инициативы африканских лидеров по Украине
    В ООН признали победу России над голодомором
    На Украине описали реакцию Запада на медленное контрнаступление
    Россиян предупредили о наказании за хостелы в частных домах
    Врач раскрыл опасность кроссфита
    Москву начали спасать от жары распылением воды в воздухе
    Названо число россиян с зарплатами меньше МРОТ
    Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением
    Драка на секс-чемпионате в Швеции попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.