Названа серьезная проблема для Украины в связи с выборами США

Финансист Браудер предрек Украине проблемы в случае победы Трампа на выборах в США

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, осужденный в России за неуплату налогов, назвал серьезную проблему для Украины в связи с предстоящими президентскими выборами в США. На эту тему он высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Александр Столяров), которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Видео беседы доступно в Telegram-канале пранкеров.

Финансист назвал ноябрь 2024 года, когда в США пройдут выборы главы государства, периодом, несущим большой риск. «Если [Дональд] Трамп победит на выборах, это действительно станет проблемой для всех, не только для Украины. Но для Украины в первую очередь», — предрек он, отметив, что остается надеяться на проигрыш республиканца.

Тверской суд Москвы в 2013 году заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей. Кроме того, Россия объявила его в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на его арест. В 2017 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам заключения, признав виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более трех миллиардов рублей.

Ранее Вован и Лексус разыграли председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, представившись главой Украины Владимиром Зеленским. В беседе с ними Пауэлл признал, что западные санкции в отношении России не сработали, и похвалил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.