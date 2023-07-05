ФСБ уличила полицейского в получении взятки от 23-летнего водителя

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ уличили полицейского в получении взятки от водителя

В Ставропольском крае бывший полицейский предстанет перед судом за получение взятки от 23-летнего водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый, занимавший должность инспектора группы исполнения административного законодательства отдела МВД, предложил водителю за вознаграждение в 50 тысяч рублей не привлекать его к административной ответственности и не запрещать управлять машиной. Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Во время передачи денег в рамках эксперимента полицейский был задержан. Дело в отношении него было возбуждено по материалам краевого УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о взятках.