ФСБ уличила полицейского в получении взятки от 23-летнего водителя
В Ставропольском крае бывший полицейский предстанет перед судом за получение взятки от 23-летнего водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый, занимавший должность инспектора группы исполнения административного законодательства отдела МВД, предложил водителю за вознаграждение в 50 тысяч рублей не привлекать его к административной ответственности и не запрещать управлять машиной. Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Во время передачи денег в рамках эксперимента полицейский был задержан. Дело в отношении него было возбуждено по материалам краевого УФСБ.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о взятках.