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18:43, 5 июля 2023Силовые структуры

ФСБ уличила полицейского в получении взятки от 23-летнего водителя

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ уличили полицейского в получении взятки от водителя

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ставропольском крае бывший полицейский предстанет перед судом за получение взятки от 23-летнего водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый, занимавший должность инспектора группы исполнения административного законодательства отдела МВД, предложил водителю за вознаграждение в 50 тысяч рублей не привлекать его к административной ответственности и не запрещать управлять машиной. Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Во время передачи денег в рамках эксперимента полицейский был задержан. Дело в отношении него было возбуждено по материалам краевого УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о взятках.

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    Елизавета Новикова
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