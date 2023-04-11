В Ростове-на-Дону задержали за взятки бывшего замначальника полиции

В Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о взятках

В Ростовской области задержали бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко, подозреваемого в создании преступного сообщества. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, группировка, созданная Рыбалко, действовала на территории региона с июля 2015 года. В нее входили бывшие и действующие сотрудники полиции. Фигурантами дела о создании преступного сообщества и получении взяток стали более 20 человек. Полицейские обложили данью коммерсантов, работавших в сфере местного потребительского рынка.

За взятки они закрывали глаза на административные и иные правонарушения. Рыбалко установил тариф, согласно которому главы структурных подразделений его сообщества получали от предпринимателей от 3 до 50 тысяч рублей в месяц.

Обязательный денежный платеж зависел от количества торговых помещений на территории города. Следствие полагает, что злоумышленники обогатились на общую сумму не менее 25 миллионов рублей.

11 апреля сообщалось, что бывшего начальника летной эксплуатации Росавиции арестовали по делу о взятке.