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13:53, 11 апреля 2023Силовые структуры

Бывшего начальника летной эксплуатации Росавиции арестовали по делу о взятке

Уволившегося из Росавиации начальника управления арестовали по делу о взятке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве Дорогомиловский суд на два месяца арестовал бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Максиме Костылеве, обвиняемом по делу о получении взятки. Год назад в отношении мужчины была проведена антикоррупционная проверка, после которой он поспешил уволиться из ведомства.

9 апреля сообщалось, что экс-главу округа в Ленобласти Сидоренко задержали по делу о взятке при строительстве.

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Владимир Седов
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