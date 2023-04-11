Бывшего начальника летной эксплуатации Росавиции арестовали по делу о взятке

Уволившегося из Росавиации начальника управления арестовали по делу о взятке

В Москве Дорогомиловский суд на два месяца арестовал бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Максиме Костылеве, обвиняемом по делу о получении взятки. Год назад в отношении мужчины была проведена антикоррупционная проверка, после которой он поспешил уволиться из ведомства.

9 апреля сообщалось, что экс-главу округа в Ленобласти Сидоренко задержали по делу о взятке при строительстве.