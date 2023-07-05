На Украине священник поймал и связал рвавшую черешню во дворе храма девочку

В Ковеле католический священник поймал и связал девочку, рвавшую черешню во дворе храма

В Волынской области Украины католический священник связал шестиклассницу и угрожал ей ружьем за то, что она рвала черешню во дворе храма. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующее постановление суда, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 8 июня в храме Святой Анны Римско-католической церкви в городе Ковель. Настоятель прихода увидел, что ученица одного из местных лицеев рвет черешню на территории костела, после чего поймал девочку и, связав ее скотчем, начал угрожать «предметом, внешне похожим на оружие в виде ружья».

Уточняется, что в настоящий момент священнослужитель находится под ночным домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области священник раскольнической Православной церкви Украины предпринял попытку вскрыть храм архангелов Михаила и Гавриила Украинской православной церкви в селе Старая Жадова. Для этого он вооружился болгаркой и начал резать замки на воротах. Услышавшие шум прихожане оттеснили нападавшего от входа в храм и вызвали на место происшествия полицию.