Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 5 июля 2023Бывший СССР

Вероятность удара по ЗАЭС оценили

Военный политолог Перенджиев: у Украины не получится нанести удар по ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Успешное нанесение удара по Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Украины маловероятно, поскольку Россия предпринимает все возможные меры для того, чтобы свести подобные риски к минимуму. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Удар по ЗАЭС очень выгоден США: это позволило бы нанести ущерб одновременно России, самой Украине, Европе, а заодно, обвинив нашу страну, создать ей имидж такого злодея и перетянуть за счет этого к себе дружественные нам страны, — считает Перенджиев. — Но, я уверен, что наши друзья и так понимают, что Россия, наоборот, предпринимает все меры для защиты ЗАЭС».

Военный политолог добавил, что, в частности, Россия установила средства противовоздушной и противоракетной обороны, ведет активную противодиверсионную деятельность, обеспечивает защиту объекта с помощью Росгвардии.

«Я считаю, что нанести удар по ЗАЭС все же не получится. Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления. Идет запугивание людей, это тоже такой метод террора», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями велика, а ситуация достаточно напряженная. Он добавил, что Россия предпринимает все меры для противодействия этой угрозе.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Что об этом думают в России?

    Администрации Байдена запретили общаться с платформами соцсетей

    МАГАТЭ сообщило об итогах проверки Запорожской АЭС на минирование

    В Белоруссии допустили применение ядерного оружия в случае вторжения в страну

    Число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле резко выросло

    Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Инне Чуриловой вынесли приговор

    Звезда «Реальных пацанов» раскрыла подробности отношений с мужем-итальянцем

    Во Франции испугались использования переданного Киеву оружия протестующими

    В Москве разрешили прокладывать автодороги в национальных парках

    Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости