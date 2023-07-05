Вероятность удара по ЗАЭС оценили

Военный политолог Перенджиев: у Украины не получится нанести удар по ЗАЭС

Успешное нанесение удара по Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Украины маловероятно, поскольку Россия предпринимает все возможные меры для того, чтобы свести подобные риски к минимуму. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Удар по ЗАЭС очень выгоден США: это позволило бы нанести ущерб одновременно России, самой Украине, Европе, а заодно, обвинив нашу страну, создать ей имидж такого злодея и перетянуть за счет этого к себе дружественные нам страны, — считает Перенджиев. — Но, я уверен, что наши друзья и так понимают, что Россия, наоборот, предпринимает все меры для защиты ЗАЭС».

Военный политолог добавил, что, в частности, Россия установила средства противовоздушной и противоракетной обороны, ведет активную противодиверсионную деятельность, обеспечивает защиту объекта с помощью Росгвардии.

«Я считаю, что нанести удар по ЗАЭС все же не получится. Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления. Идет запугивание людей, это тоже такой метод террора», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями велика, а ситуация достаточно напряженная. Он добавил, что Россия предпринимает все меры для противодействия этой угрозе.