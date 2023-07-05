Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофическими последствиями

Песков: угроза диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофическими последствиями достаточно велика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии Киева на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с катастрофическими последствиями велика, а ситуация достаточно напряженная. Его слова передает «Интерфакс».

«Ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофической по своим последствиям», — сказал он.

Песков подчеркнул, что принимаются все меры для противодействия этой угрозе. Говоря о серьезности намерений украинских властей в отношении Запорожской АЭС, пресс-секретарь президента отметил, что Киев неоднократно демонстрировал готовность «не гнушаться ничем». Он также напомнил о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), в результате чего произошли «ужасающие последствия».

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Для этого, по его словам, украинские военные планировали использовать высокоточные средства большой дальности и дроны-камикадзе.