Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ возросло

СЦКК: число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими военными возросло до 36 человек

Число пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до 36 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц», — сообщили в представительстве. Отмечается, что среди пострадавших двое детей 2021 и 2016 года рождения.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.