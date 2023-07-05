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01:55, 5 июля 2023Бывший СССР

Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ возросло

СЦКК: число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими военными возросло до 36 человек
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Число пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до 36 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц», — сообщили в представительстве. Отмечается, что среди пострадавших двое детей 2021 и 2016 года рождения.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.

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    Марина Совина
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