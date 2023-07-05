Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ возросло
Число пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до 36 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц», — сообщили в представительстве. Отмечается, что среди пострадавших двое детей 2021 и 2016 года рождения.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. По его словам, украинские военные нанесли «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.