Число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле резко выросло

Мэр Ярославля Молчанов заявил о 12 пострадавших при столкновении теплохода с пирсом

Число россиян, которые получили травмы при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле, резко возросло и составило 12 человек. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в Telegram-канале.

Изначально сообщалось о трех пострадавших при аварии в Ярославле.

По данным мэра, из 12 пострадавших 7 госпитализировали. Из-за аварии с теплоходом ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС, медики и психологи.

«Среди пассажиров теплохода было много гостей города. Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице», — сообщил Молчанов.

Авария в российском регионе произошла 5 июля. Тогда в бетонный пирс на Тверицкой набережной врезался теплоход «Москва-208», на его борту, предварительно, находились пости 100 человек.