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12:37, 5 июля 2023Россия

В российском городе теплоход врезался в пирс

МЧС: в Ярославле теплоход врезался в пирс, три человека пострадали

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Теплоход врезался в пирс в Ярославле, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пассажиров эвакуировали на берег из-за случившегося в российском городе. «Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле», — разъяснил собеседник агентства в экстренных службах.

По данным РЕН ТВ, на борту судна находились почти 100 человек.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются. Власти Ярославля пока не комментировали ситуацию.

В июне сообщалось, что в Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту присутствовали 193 пассажира и 60 членов экипажа.

Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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