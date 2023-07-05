В российском городе теплоход врезался в пирс

МЧС: в Ярославле теплоход врезался в пирс, три человека пострадали

Теплоход врезался в пирс в Ярославле, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пассажиров эвакуировали на берег из-за случившегося в российском городе. «Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле», — разъяснил собеседник агентства в экстренных службах.

По данным РЕН ТВ, на борту судна находились почти 100 человек.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются. Власти Ярославля пока не комментировали ситуацию.

В июне сообщалось, что в Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту присутствовали 193 пассажира и 60 членов экипажа.

Тогда в результате инцидента никто не пострадал.