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10:30, 5 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о переговорах Зеленского и европейских лидеров о ситуации на ЗАЭС

Карчаа: Зеленский обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Запорожской АЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ночью обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС) с европейскими лидерами. Об этом стало известно советнику гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренату Карчаа, передает ТАСС.

«По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло», — заявил Карчаа, отметив, что «ночь прошла спокойно, расслабленности нет».

По его мнению, до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе, напряжение в вопросе ситуации на ЗАЭС будет сохраняться.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля. Для этого, по его словам, украинские военные планировали использовать высокоточные средства большой дальности и дроны-камикадзе.

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    Алевтина Запольская
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