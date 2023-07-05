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13:30, 5 июля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе из-за обстрела загорелся жилой дом

Курский губернатор Старовойт заявил о пожаре в многоквартирном доме из-за обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал Романа Старовата

В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области загорелся многоквартирный жилой дом из-за обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества», — заявил Старовойт.

Губернатор добавил, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены хозпостройки, газовая труба и гараж. Сотрудники аварийных служб уже приступили к ремонту. Помимо этого, под обстрел попал животноводческий комплекс «Победа», там повреждены кровля и фасад.

5 июля Украина также обстреляла школу в поселке Теткино. Она получила повреждения — там частично разрушена кирпичная стена, поврежден фасад и выбиты окна.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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