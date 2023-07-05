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11:02, 5 июля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе обстреляли завод и пункт пропуска

Shot: в Курской области ВСУ обстреляли завод и пункт пропуска, никто не пострадал

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли завод и пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, сначала Украина ударила по Глушковскому району — по сахарному заводу в селе Теткино ударили четырьмя артиллерийскими снарядами. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Впоследствии в Теткино атаковали автомобильный пункт пропуска — это произошло в районе шести утра. Никто не пострадал, более подробных данных об атаке нет.

5 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что школа в поселке Теткино в Курской области получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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