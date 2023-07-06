Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:19, 6 июля 2023Из жизни

100-летняя любительница рыбалки раскрыла главный секрет долголетия

NBC 15: 100-летняя жительница США назвала бананы главным секретом долголетия

Фото: NBC15 / Gray Television

Любительница рыбалки из США, отметившая 100-й день рождения, раскрыла главный секрет долголетия. Об этом сообщает NBC 15.

100-летняя Шарлотта Лой родилась 3 июля 1923 года в штате Висконсин. В ее семье было четверо детей. В средней школе женщина познакомилась со своим будущим мужем Моррисом Лоем. Влюбленные поженились 31 декабря 1941 года. Они вырастили троих детей: Нэнси, Линду и Денниса.

Теперь у Лой четверо внуков, восемь правнуков и один праправнук. Женщина живет в доме престарелых Ingleside Communities в деревне Маунт Хорб в Висконсине. На праздник к имениннице приехали все члены ее большой семьи. «Я, конечно, не планировала прожить так долго. Но я думаю, не мы решаем, сбудутся ли наши планы. Об этом заботится кто-то другой», — говорит она. Своим ключом к долгой жизни Лой назвала бананы. Женщина ест их каждый день.

Материалы по теме:
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018

Родственники рассказали, что у Лой много увлечений. Например, она любит рыбачить вместе с внуками. Помимо этого, женщине нравится заниматься рукоделием и линейными танцами. Лой утверждает, что для долгой жизни необходимо просто быть счастливым человеком. «У тебя была хорошая жизнь… если ты остаешься счастливым. А если ты ворчун — это нехорошо», — считает она.

Ранее сообщалось, что фермер из Южно-Африканской Республики отпраздновал 110-летний юбилей и назвал причину своего долголетия. Секрет долгой жизни мужчины оказался достаточно оригинальным.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО признал проблемы ВСУ при контрнаступлении

    YouTube заблокировал канал еще одного российского СМИ

    Россиян предупредили о новом мошенничестве с квартирами

    Россиянин выбросил с 9-го этажа пять кошек матери и попал под следствие

    Европейскую ракету Ariane 5 запустили в последний раз

    Российская банда пойдет под суд за похищение и продажу детей в цыганские семьи

    В ЛНР рассказали о хаотичной стрельбе ВСУ на купянском направлении

    Тысячи израильтян заблокировали дороги в Тель-Авиве

    56-летняя Сальма Хайек показала тело в бикини и восхитила фанатов

    Бывший сотрудник ГИБДД получил срок за выдачу шести водительских прав за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости