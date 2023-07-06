100-летняя любительница рыбалки раскрыла главный секрет долголетия

NBC 15: 100-летняя жительница США назвала бананы главным секретом долголетия

Любительница рыбалки из США, отметившая 100-й день рождения, раскрыла главный секрет долголетия. Об этом сообщает NBC 15.

100-летняя Шарлотта Лой родилась 3 июля 1923 года в штате Висконсин. В ее семье было четверо детей. В средней школе женщина познакомилась со своим будущим мужем Моррисом Лоем. Влюбленные поженились 31 декабря 1941 года. Они вырастили троих детей: Нэнси, Линду и Денниса.

Теперь у Лой четверо внуков, восемь правнуков и один праправнук. Женщина живет в доме престарелых Ingleside Communities в деревне Маунт Хорб в Висконсине. На праздник к имениннице приехали все члены ее большой семьи. «Я, конечно, не планировала прожить так долго. Но я думаю, не мы решаем, сбудутся ли наши планы. Об этом заботится кто-то другой», — говорит она. Своим ключом к долгой жизни Лой назвала бананы. Женщина ест их каждый день.

Родственники рассказали, что у Лой много увлечений. Например, она любит рыбачить вместе с внуками. Помимо этого, женщине нравится заниматься рукоделием и линейными танцами. Лой утверждает, что для долгой жизни необходимо просто быть счастливым человеком. «У тебя была хорошая жизнь… если ты остаешься счастливым. А если ты ворчун — это нехорошо», — считает она.

Ранее сообщалось, что фермер из Южно-Африканской Республики отпраздновал 110-летний юбилей и назвал причину своего долголетия. Секрет долгой жизни мужчины оказался достаточно оригинальным.

