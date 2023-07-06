Представлен первый в мире смартфон с 24 гигабайтами оперативной памяти

ZTE анонсировала первый смартфон с 24 гигабайтами оперативной памяти Red Magic 8S Pro Plus

Китайская корпорация ZTE анонсировала первый в мире флагманский смартфон с рекордным количеством оперативной памяти. Об этом сообщает издание TechRadar.

24 гигабайта оперативной памяти получила старшая версия смартфона Red Magic 8S Pro Plus. Ориентированный на геймеров аппарат также имеет систему активного охлаждения, которая позволит снизить температуру устройства во время игровых сессий, и батарею емкостью 6000 миллиампер-часов, поддерживающую быструю зарядку на 60 ватт.

«Этот довольно большой объем памяти позволит вам комфортно играть в популярные игры, такие как Genshin Impact и бесчисленное множество других тайтлов», — прокомментировали представленный смартфон журналисты.

Также ZTE Red Magic 8S Pro Plus получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 герц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, до 1 терабайта встроенной памяти. Флагман оснащен тройной камерой с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселя. Стоимость игрового смартфона составила 7500 юаней, или около 93 тысяч рублей.

Ранее известный инсайдер Digital Chat Station предсказывал, что смартфоны будущего получат рекордный объем оперативной памяти — до 24 гигабайт. По словам специалиста, над подобными устройствами начали работу Realme, OnePlus и Oppo.