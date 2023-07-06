Авиакомпания предложила аренду одежды для отпуска пассажирам без багажа

Компания Japan Airlines предложила прокат одежды для отпуска пассажирам без багажа

Японская Japan Airlines предложила аренду одежды для отпуска пассажирам, которые летят без багажа. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Приезжающие в Японию за месяц до поездки могут забронировать вещи, срок проката которых будет ограничен до двух недель. При этом клиенты имеют право выбрать размер изделий, а также стиль и цвет.

Представленные в аренду предметы гардероба отберут из остатков в магазинах или секонд-хендах, затем их постирают и привезут к месту, где путешественник намерен остановиться. После отъезда туриста одежду заберут и отправят на переработку.

Известно, что прокат набора изделий для женщины, в который входят блузка, два топа, юбка и шорты, составит приблизительно 2,5 тысячи рублей. В такую же цену обойдется мужской комплект одежды (две футболки и двое шортов).

Отмечается, что предложение авиакомпании начало действовать с 5 июля и продлится до 4 августа 2024 года. Сотрудники Japan Airlines намерены отслеживать снижение выбросов углекислого газа из-за уменьшения груза в самолетах.

В апреле бывшая стюардесса авиакомпании Virgin Эшли Валлис запустила собственный бизнес и разбогатела. 31-летняя жительница города Ямба, Австралия, открыла детскую модную марку одежды после рождения дочери.